«Ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях». Союз писателей Украины призвал закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Секретариат Национального союза писателей Украины (НСПУ) потребовал закрыть . Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

«Возникает закономерный вопрос: может ли — после ужаса смертей и разрушений, который совершает Россия в Украине, после проявлений геноцида и попытки уничтожить украинскую государственность, — в самом центре Киева и дальше работать музей писателя, который яростно ненавидел Украину и ее независимость, а также порочил, как только мог, ее в своих произведениях», — говорится в обращении союза, где Булгакова также называют «одним из предтечей „русского мира“».

В качестве примера того, как Булгаков «порочил» страну, союз писателей приводит из романа «Белая гвардия», где один из героев ругает гетмана Павла Скоропадского, возглавлявшего Украину в 1918 году.

По мнению авторов обращения, присутствие Булгакова в культурном пространстве Украины «опасно не только для украинцев как нации, но и для украинской идентичности и государственности».

В союзе предлагают закрыть музей Булгакова, передать экспонаты на хранение в Национальный музей литературы, а в освободившемся помещении открыть музей украинского композитора Александра Кошица. Он жил в этом доме до 1906 года.

В свою очередь заведующая музея писателя Людмила Губианури заявила, что перед тем как закрыть площадку, авторы инициативы должны исключить Булгакова из союза писателей и лишить гражданства за антисоветскую деятельность. «Чем они (НСПУ) и занимались в течение своей богатой истории», — сказала она.

Писатель Михаил Булгаков родился в Киеве и жил там с перерывами до 1921 года, пока окончательно не перебрался в Москву. В доме на Андреевском спуске семья Булгаковых жила в 1906 — 1919 годах.

В середине августа со стены здания Института филологии Киевского национального университета Шевченко сняли мемориальную табличку в честь Булгакова. Ранее в этом здании располагалась Первая киевская гимназия, в которой учился писатель.

С инициативой убрать мемориальную табличку выступили активисты местной общественной организации «Экспертный корпус». Одна из его участниц назвала памятную доску Булгакову — «маркером российской оккупации», а его самого — «украинофобом».

Читайте также

От Бандеры до «Азова»: отвечаем на главные вопросы об украинском национализме Откуда он взялся, как влияет на современную Украину — и каким его изображает российская пропаганда

Читайте также

От Бандеры до «Азова»: отвечаем на главные вопросы об украинском национализме Откуда он взялся, как влияет на современную Украину — и каким его изображает российская пропаганда