Латвия, Литва, Эстония и Польша заявили, что рассмотрят введение ограничений на въезд граждан России с европейскими визами

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Министры иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии и Польши заявили, что рассмотрят введение ограничений на въезд граждан России с в ожидании принятия Евросоюзом более серьезных ограничительных мер по выдаче россиянам виз.

В совместном заявлении министров сказано, что увеличение числа въезжающих в эти страны российских туристов, которое наблюдается с середины июля, воспринимается ими «как серьезная угроза общественной безопасности».

По мнению правительств этих стран, заморозка Евросоюзом соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз, о которой было объявлено 31 августа, — это «необходимый первый шаг», однако Европе необходимо резко сократить число выдаваемых виз, чтобы уменьшить поток российских граждан в ЕС и Шенгенскую зону. Исключение должно быть сделано для диссидентов и в «гуманитарных» случаях, сказано в заявлении.

Пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы, как страны, граничащие с Россией и Беларусью, рассмотрим введение на национальном уровне временных мер по запрету на выдачу виз или ограничение пересечения границы для российских граждан, имеющих визы ЕС , чтобы решить неотложные проблемы общественной безопасности.

Финляндия, также граничащая с Россией, не присоединилась к заявлению. «Интерфакс» цитирует заявление министра иностранных дел этой страны Пекки Хаависто о том, что «Финляндия не считает российских туристов вопросом безопасности, это этический вопрос».

По действующим европейским правилам, шенгенская виза дает обладателю право находиться на территории любого из государств Шенгенской зоны, если все условия для въезда выполнены. По мнению опрошенных «Медузой» юристов, введение отдельными странами запрета на въезд россиян с шенгенскими визами, выданными другими странами, было бы нарушением Шенгенского кодекса о границах и Визового кодекса.

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