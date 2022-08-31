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Российский политик Алексей Навальный выразил соболезнования родным и близким Михаила Горбачева. Запись об этом появилась в телеграм-канале Навального.

По словам политика, он узнал о смерти Горбачева по тюремному радио в в колонии во Владимирской области, где отбывает срок. Навальный отметил, что при Горбачеве в СССР освободили последних политзаключенных. «И то, что сегодня такие, как я, узнают о его смерти через камерные „радиоточки“, прекрасно характеризует начатый этим выдающимся человеком кульбит, совершенный моей страной», — заявил Навальный.

Мое отношение к Горбачеву эволюционировало от дикого раздражения — он стоял на дороге обожаемых мною «радикальных демократов», до печального уважения. Когда выяснилось, что «радикальные демократы» оказались преимущественно сборищем воров и лицемеров, Горбачев остался одним из очень немногих, кто не использовал власть и возможности для личной выгоды и обогащения. Он ушел от власти мирно и добровольно, уважая волю избирателей. Одно это — великий подвиг по стандартам бывшего СССР.

Уверен, что его жизнь и история, имевшие ключевое значение для происходившего в конце ХХ века, будут оценены потомками куда более благожелательно, чем современниками.

Умер Михаил Горбачев

Мы все осиротели Мир комментирует смерть Михаила Горбачева. Материал обновляется

Умер Михаил Горбачев

Мы все осиротели Мир комментирует смерть Михаила Горбачева. Материал обновляется