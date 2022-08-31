«Его жизнь имела ключевое значение для конца ХХ века». Навальный — о смерти Горбачева
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Российский политик Алексей Навальный выразил соболезнования родным и близким Михаила Горбачева. Запись об этом появилась в телеграм-канале Навального.
По словам политика, он узнал о смерти Горбачева по тюремному радио в в колонии во Владимирской области, где отбывает срок. Навальный отметил, что при Горбачеве в СССР освободили последних политзаключенных. «И то, что сегодня такие, как я, узнают о его смерти через камерные „радиоточки“, прекрасно характеризует начатый этим выдающимся человеком кульбит, совершенный моей страной», — заявил Навальный.
Мое отношение к Горбачеву эволюционировало от дикого раздражения — он стоял на дороге обожаемых мною «радикальных демократов», до печального уважения. Когда выяснилось, что «радикальные демократы» оказались преимущественно сборищем воров и лицемеров, Горбачев остался одним из очень немногих, кто не использовал власть и возможности для личной выгоды и обогащения. Он ушел от власти мирно и добровольно, уважая волю избирателей. Одно это — великий подвиг по стандартам бывшего СССР.
Уверен, что его жизнь и история, имевшие ключевое значение для происходившего в конце ХХ века, будут оценены потомками куда более благожелательно, чем современниками.