В Ираке начались протесты после ухода из политики шиитского имама Муктады ас-Садра. В ходе столкновений погибли 20 человек, более 300 пострадали

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В Багдаде в результате столкновений, вызванных уходом из политики влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра, погибли не менее 20 человек, пострадали более 300. Об этом сообщают Al Hadath и Al Jazeera.

Столкновения в столице Ирака начались 29 августа, после того как проповедник объявил, что окончательно уходит из политики «из-за неразрешимого политического тупика».

В понедельник сотни сторонников Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» в центре Багдада, где располагаются правительственные здания и иностранные миссии, а также в президентский дворец.

В ответ в город ввели правительственные войска. Правительство Ирака объявило 30 августа нерабочим днем, в стране ввели комендантский час. По данным Reuters, ночью в Багдаде были слышны звуки выстрелов и взрывов.

Мировое сообщество, включая ООН, Евросоюз, США, Турцию, выразило обеспокоенность беспорядками и призвало стороны к предотвращению насилия и сдержанности. В свою очередь Муктада ас-Садр объявил голодовку «до прекращения насилия и применения оружия» в Ираке.

Политический кризис в Ираке продолжается с осени 2021 года. Тогда Муктада ас-Садр и его сторонники выиграли парламентские выборы, но не смогли сформировать коалицию без участия соперников из групп, поддерживаемых Ираном. В результате сторонники ас-Садра вышли из парламента и потребовали его роспуска.

В июле 2022 года сторонники имама штурмовали здание парламента и помешали его соперникам назначить новых президента и премьер-министра Ирака. На посту премьера продолжает работать Мустафа аль-Каземи, назначенный в 2020 году.