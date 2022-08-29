Турция впервые за 39 лет поднимет плату за проход через Босфор и Дарданеллы. Сразу в пять раз

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Турция в октябре в пять раз увеличит стоимость прохода через Черноморские проливы, сообщает газета Sabah, ссылаясь на источники в министерстве транспорта Турции.

Повышение сборов за маяк, медицинское обслуживание и эвакуацию торговых судов предусмотрено , которая регулирует судоходство в зоне проливов.

По информации издания, Турция упразднила платежную систему взимания сборов за проход через Босфор и Дарданеллы, которую ввели в 1983 году. Турция рассчитывает плату за проход во . В 1983 году курс франка установили на уровне 0,8 доллара. Из-за инфляции и роста цены на золото сборы практически обесценились. С 7 октября 2022 года курс франка установят на уровне четыре доллара.

По оценке Sabah, годовой доход Турции от прохода через проливы увеличится с 40 до 200 миллионов долларов.

Вскоре после вторжения России в Украину Турция запретила проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.