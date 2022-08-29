Турция впервые за 39 лет поднимет плату за проход через Босфор и Дарданеллы. Сразу в пять раз
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Турция в октябре в пять раз увеличит стоимость прохода через Черноморские проливы, сообщает газета Sabah, ссылаясь на источники в министерстве транспорта Турции.
Повышение сборов за маяк, медицинское обслуживание и эвакуацию торговых судов предусмотрено конвенцией Монтрё, которая регулирует судоходство в зоне проливов.
По информации издания, Турция упразднила платежную систему взимания сборов за проход через Босфор и Дарданеллы, которую ввели в 1983 году. Турция рассчитывает плату за проход во французском франке. В 1983 году курс франка установили на уровне 0,8 доллара. Из-за инфляции и роста цены на золото сборы практически обесценились. С 7 октября 2022 года курс франка установят на уровне четыре доллара.
По оценке Sabah, годовой доход Турции от прохода через проливы увеличится с 40 до 200 миллионов долларов.
Вскоре после вторжения России в Украину Турция запретила проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.