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Канцлер Германии Олаф Шольц высказался за создание единой европейской системы противовоздушной обороны, сообщает Der Spiegel.

Выступая с речью в Карловом университете в Праге, Шольц сказал, что создание совместной системы ПВО в Европе будет дешевле и эффективнее, чем на национальном уровне. По его словам, «созданная вместе система повысила бы безопасность всей Европы».

В своей речи в Праге Шольц также выступил за расширение Евросоюза, пишет . По словам канцлера, частью ЕС должны стать страны Западных Балкан, Украина, Молдова и в перспективе Грузия.

Это расширение в интересах Европейского Союза. В эти дни вновь встает вопрос о том, где впредь будет проходить разделительная линия между свободной Европой и неоимпериалистической автократией.

В ходе своего выступления Шольц заявил, что Германия должна взять на себя особую ответственность за наращивание потенциала Украины в сфере ПВО и артиллерии. По его словам, Берлин продолжит помогать Киеву и в ближайшие недели направит в Украину современные вооружения, в том числе системы ПВО, радары и беспилотники.

В июне лидеры стран Евросоюза предоставили Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС. Лидеры стран ЕС также согласились предоставить статус кандидата Грузии после того, как страна выполнит ряд условий. Статус кандидата также имеют Северная Македония (подала заявку в 2004 году), Албания (в 2009), Сербия (в 2009), Турция (в 1987) и Черногория (в 2008).

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