Путин поддержал идею создания «адаптационных центров» для мигрантов. Там им будут рассказывать о российских традициях и культуре

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Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова о создании центров адаптации для мигрантов. Расшифровку встречи президента с чиновником опубликовал сайт Кремля.

В ходе встречи Баринов заявил, что российская экономика нуждается в притоке иностранной рабочей силы, однако отметил, что большое количество мигрантов может привести к изменению «этнокультурного ландшафта», что повысит риск формирования анклавов и роста этнической преступности.

Для решения этих проблем глава ФАДН предложил создать в России «адаптационные центры», где мигранты могли бы узнать о местных традициях, обычаях, культуре, а также получить правовую и психологическую поддержку.

Владимир Путин эту идею поддержал и добавил, что подобную работу надо начинать еще «на родине потенциальных мигрантов».

«Там никто не против, никто не возражает. Наоборот, в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане — пожалуйста, они все с удовольствием это делают. Нам нужно только активнее там себя вести, они даже в этом заинтересованы. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что люди, когда уезжают с родины и приезжают к нам, должны быть адаптированы, должны знать нашу культуру, язык, знать российское законодательство», — заявил президент.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев анонсировал «всеобъемлющий законопроект», регулирующий условия въезда и выезда иностранцев, а также их пребывания на территории страны. Заседание Совета безопасности, посвященное вопросам миграции, планируется провести в сентябре.

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