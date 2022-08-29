Курская область запустила назальную вакцинацию против коронавируса. Forbes выяснил, что для этого применяют вакцину для внутримышечных инъекций

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В Курской области для назальной вакцинации против коронавируса применяют вакцину для внутримышечных инъекций. Об этом пишет российский Forbes.

Как заявила председатель комитета здравоохранения Курской области Екатерина Письменная, именно в этом регионе началась первая в России массовая назальная вакцинация — к середине августа число ежедневно вакцинируемых достигло полутора тысяч человек.

Однако, обращает внимание Forbes, на 26 августа 2022 года зарегистрированная назальная форма «Спутника» в оборот ни разу не выпускалась — это значит, что в Курской области применяют именно вакцину для инъекций.

В Минздраве Forbes объяснили, что в растворе для внутримышечных инъекций и в назальных каплях «состав препарата абсолютно идентичен». Помимо этого, в инструкции по применению «Спутника» говорится, что «допускается интраназальное введение вакцины», отметили в ведомстве, «поэтому юридически здесь абсолютно никаких противоречий не возникает».

Однако директор научного центра «Институт междисциплинарных медицинских исследований» Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук заявил изданию, что в данный момент нельзя говорить о безопасности или эффективности назальной вакцины.

Любой новый препарат, будь то интраназальный или внутримышечного введения, даже если это особая форма одной и той же вакцины, требует проведения отдельных клинических исследований. Есть несколько фаз исследований. И пока я не видел публикаций ни по одной фазе исследований интраназальной вакцины.

Барчук отметил, что вакцина «Спутник V» внутримышечного введения прошла необходимые исследования, поэтому «можно надеяться, что и другие производные препараты будут так же эффективны», но также он подчеркнул, что это только «предположения, гипотезы, которые нужно как следует проверять».

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на протяжении всего августа в России растет число заболевших коронавирусом — 29 августа суточный прирост составил более 39 тысяч человек.

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