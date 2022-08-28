В сеть попали данные 44 миллионов пользователей онлайн-кинотеатра «Старт»

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В интернете в открытом доступе появилась база данных зарегистрированных пользователей онлайн-кинотеатра «Старт».

По данным телеграм-канала «Утечки информации», в базе размером 72 гигабайта содержатся сведения о почти 44 миллионах человек. Среди утекших данных: имя/фамилия, адрес электронной почты, хешированный пароль, IP-адрес, страна, дата начала/окончания подписки или последнего входа в сервис.

Как следует из утечки, 24,6 миллиона пользователей «Старта» зарегистрировались из России, 2,3 миллиона — из Казахстана, 2,1 миллиона — из Китая, 1,7 миллиона — из Украины.

Специалисты выборочно проверили случайные записи из базы через функцию восстановления пароля на сайте онлайн-кинотеатра: все логины оказались действительными.