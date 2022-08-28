Мэр Мелитополя заявил об уничтожении российской базы и здания, где велась подготовка к референдуму

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Вооруженные силы Украины нанесли удар по российской военной базе в Мелитополе и разрушили здание, где велась подготовка к «референдуму» о вхождении оккупированной Запорожской области в состав России. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

По его словам, удары были нанесены в ночь на 28 августа. Российская военная база размещалась на территории завода «Автоцветлит», а административное здание, где готовился референдум, находилось в поселке Мирное Мелитопольского района в десяти километрах от города.

«Уже в течение трех недель каждый день у них что-нибудь случается. Ждем жест доброй воли — они должны уйти с временно оккупированных территорий», — заявил Федоров.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

Мелитополь находится в российской оккупации с марта 2022 года. Представители временных администраций подконтрольных России частей Запорожской и Херсонской областей неоднократно заявляли о намерении провести референдумы по вхождению в состав РФ.

Подробнее о референдумах на оккупированных территориях

«Люди поймут, что что-то не получается» Как утверждают источники «Медузы», в Кремле не знают, что делать с референдумами о «присоединении к России» захваченных территорий. Их снова могут перенести — ведь армия опять буксует

Подробнее о референдумах на оккупированных территориях

«Люди поймут, что что-то не получается» Как утверждают источники «Медузы», в Кремле не знают, что делать с референдумами о «присоединении к России» захваченных территорий. Их снова могут перенести — ведь армия опять буксует