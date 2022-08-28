Мэр Мелитополя заявил об уничтожении российской базы и здания, где велась подготовка к референдуму
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Вооруженные силы Украины нанесли удар по российской военной базе в Мелитополе и разрушили здание, где велась подготовка к «референдуму» о вхождении оккупированной Запорожской области в состав России. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.
По его словам, удары были нанесены в ночь на 28 августа. Российская военная база размещалась на территории завода «Автоцветлит», а административное здание, где готовился референдум, находилось в поселке Мирное Мелитопольского района в десяти километрах от города.
«Уже в течение трех недель каждый день у них что-нибудь случается. Ждем жест доброй воли — они должны уйти с временно оккупированных территорий», — заявил Федоров.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
Мелитополь находится в российской оккупации с марта 2022 года. Представители временных администраций подконтрольных России частей Запорожской и Херсонской областей неоднократно заявляли о намерении провести референдумы по вхождению в состав РФ.