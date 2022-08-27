Четырехнедельная конференция ООН о нераспространении ядерного оружия завершилась без итогового документа. Россия отвергла его из-за «откровенно политического характера»

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Конференция участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая проходила в Нью-Йорке с 1 по 26 августа, завершилась без подписания итогового документа.

Представители западных стран обвинили в срыве подписания документа Россию, передает BBC News. Представитель МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что у российской делегации были «ключевые возражения по некоторым пунктам, которые носят откровенно политический характер». При этом дипломат утверждал, что претензии к тексту есть у «многих делегаций», а не только у России.

По данным источников AFP, возражения РФ касались абзацев, касающихся безопасности Запорожской АЭС, которая контролируется российскими войсками, и необходимости восстановления контроля над ней украинских компетентных органов.

Исполнительный директор Международной кампании по запрещению ядерного оружия Беатрис Фин по итогам конференции отметила, что страны с ядерным оружием не только не продвинулись в выполнении своих обязательств по разоружению, но и потратили более 82 миллиардов долларов на поддержку и обновление своих арсеналов.

«Когда риск использования ядерного оружия как никогда высок, неспособность обзорной конференции действовать непростительна», — цитирует ее CNN.

ООН каждые пять лет проводит конференции с участниками ДНЯО для рассмотрения действия договора. Последняя конференция должна была пройти в 2020 году, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. Предыдущая конференция 2015 года также завершилась без подписания итогового документа.

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