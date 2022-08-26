Сын губернатора Приморья выиграл аукцион по добыче камчатского краба в течение 15 лет

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Компания «Восход», принадлежащая сыну губернатора Приморского края Никите Кожемяко, выиграла аукцион по продаже квот на ежегодный вылов 150 тонн в Западно-Сахалинской подзоне до 2037 года. Об этом «Коммерсанту» сообщили участники торгов.

По их словам, «Восход» заплатил за квоты 1,65 миллиарда рублей, что в 21 раз больше стартовой цены, составлявшей 78,2 миллиона рублей. Помимо «Восхода», в аукционе принимали участие еще 10 компаний.

Опрошенные «Коммерсантом» участники рынка считают, что компания сына губернатора переплатила за квоты: она купила права на добычу краба из расчета 180 долларов за килограмм, хотя в 2019 году на Дальнем Востоке выловленного краба на торгах можно было купить по 60 долларов за килограмм.

При этом неназванный источник «Коммерсанта» отметил, что из 2,8 миллиона тонн разных крабов, добываемых в мире, только 10% относятся к ценным, в том числе камчатский краб. В 2022 году квоты на его вылов распределяются только в России и Норвегии. Из-за ограниченности ресурса повышается его ценность, поэтому компании готовы переплачивать за квоты, пояснил собеседник издания.

Глава Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий Озерский предположил, что повышение цены на аукционе также может быть связано с тем, что покупатель оценил район добычи как перспективный, где через несколько лет могут увеличить квоту за счет миграции или роста популяции краба.

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