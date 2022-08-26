Moderna подает в суд на Pfizer и BioNTech из-за использования ее патентованных технологий

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Биотехнологическая компания Moderna объявила о подаче судебных исков к Pfizer и BioNTech. Она обвинила их в том, что они использовали в своей совместной вакцине против коронавируса запатентованные технологии без соответствующей лицензии. Об этом сообщает Moderna в своем пресс-релизе.

«Мы подаем эти иски, чтобы защитить инновационную технологическую платформу мРНК-вакцин, в которую мы вложили миллиарды долларов и запатентовали задолго до пандемии. Мы считаем, что Pfizer и BioNTech незаконно скопировали две ключевые особенности технологий Moderna и продолжают их использовать без разрешения», — говорится в заявлении компании.

Согласно пресс-релизу, в октябре 2020 года Moderna обязалась не применять свои патенты, связанные с COVID-19, на время пандемии, но в марте 2022 года, когда ситуация с заболеваемостью перестала быть острой и исчез дефицит вакцин, обновила свои условия. В частности, компания обязалась не требовать соблюдения своих патентных прав в отношении вакцин от коронавируса, поставляемых в 92 страны с низким и средним уровнем дохода, но в отношении других рынков компания рассчитывала, что Pfizer и BioNTech рассмотрят возможность приобретения коммерческой лицензии на использование патентованных технологий.

При этом, отмечается в пресс-релизе, Moderna не намерена добиваться удаления вакцины с рынка, не будет требовать возмещения убытков за поставки вакцин в 92 страны с низким и средним уровнем дохода, а также за деятельность, осуществленную до 8 марта 2022 года.

Spikevax — вакцина, разработанная компанией Moderna, — является одной из наиболее распространенных вакцин против коронавируса. Наравне с Comirnaty она была основой стратегии вакцинации в США. По состоянию на 26 августа в США было введено 360 175 884 дозы вакцины от Pfizer/BioNTech и 229 236 868 доз вакцины от Moderna.

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