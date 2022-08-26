Азербайджанские войска заняли город Лачин. Через него проходит единственная дорога между Арменией и Нагорным Карабахом

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Азербайджанская армия заняла город Лачин, под контроль также взяты деревни Сус и Забух, заявил в твиттере президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Поздравляю всех жителей Лачина и азербайджанский народ с этим праздником», — написал он.

Через проходит Лачинский коридор — единственная дорога, соединяющая Армению и Нагорный Карабах. По условиям мирного договора после войны в Карабахе в 2020 году коридор взяли под контроль российские миротворцы. Ереван и Баку договорились построить новую дорогу между Арменией и Карабахом. Туда должны были переместиться миротворцы, а Лачин, Сус и Забух должны были отойти под контроль Азербайджана.

В августе Баку отчитался о завершении строительства своего участка дороги в объезд Лачина. Армянский участок трассы пока не действует. Азербайджанские власти обвиняли Ереван в намеренном затягивании строительства.

В начале августа власти Нагорного Карабаха сообщили жителям Лачина, Суса и Забуха о необходимости эвакуироваться до 25 августа, так как населенные пункты перейдут под контроль Азербайджана. Жители Лачина перекрыли дорогу в знак протеста против необходимости уезжать. Акция прекратилась после обещания, что правительство Карабаха предоставит переселенцам финансовую помощь, писал .

По информации мэра Лачина, в городе живут 50 семей (в 1989 году его население составляло почти восемь тысяч человек), в двух деревнях — во общей сложности до 70 семей.

По итогам войны в Нагорном Карабахе, произошедшей осенью 2020 года, Азербайджан получил контроль примерно над половиной региона, а в оставшейся части были размещены российские миротворцы. Армения была обязана вывести оттуда свои войска.

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