В Абхазии заявили, что готовы присоединиться к Союзному государству России и Беларуси

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика готова стать участником Союзного государства, в которое сейчас входят Россия и Беларусь.

«В случае такой перспективы, как Союзное государство, [в которое войдут] Россия, Белоруссия и другие государства, которые бы хотели к этому Союзному государству присоединиться, мы с удовольствием поддержали бы эту идею и были бы полноправными участниками Союзного государства», — сказал Бжания в эфире .

Бжания добавил, что абсолютно уверен в том, что идея Союзного государства близка народу Абхазии и «соответствует национальным интересам».

Союзное государство России и Беларуси существует с января 2000 года. Участники союза обсуждали создание общего парламента, конституции, единой валюты, но так и не приняли такое соглашение. В 2019 году по инициативе России переговоры возобновились, а в 2021 году стороны согласовали 28 союзных программ, направленных на интеграцию России и Беларуси.

В июле 2022 года Александр Лукашенко заявил, что страны бывшего СССР «должны быть искренне заинтересованы в сближении» с Союзным государством, «если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитет и независимость».

Читайте также

Что такое углубленная интеграция России и Белоруссии — и почему сами белорусы ее опасаются?

Читайте также

Что такое углубленная интеграция России и Белоруссии — и почему сами белорусы ее опасаются?