Перейти к материалам

Суд обязал вернуть российский Forbes прежнему владельцу

Источник: РБК

Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку 2018 года по продаже российской версии журнала Forbes бизнесмену Магомеду Мусаеву, сообщает РБК.

С заявлением о признании недействительным договора купли-продажи весной 2022 года в суд обращалась конкурсный управляющий «ФАФ Медиа» (одна из компании прежнего владельца Forbes Александра Федотова) Валентина Чупринская. Она утверждала, что акции АО «АС Рус Медиа» — компании-издателя журнала — были проданы «ниже их и рыночной, и номинальной стоимости». Их стоимость составляла почти 69 миллионов рублей, а сумма сделки — всего 500 тысяч рублей.

В определении Арбитражного суда говорится, что сделка была «совершена с целью вывода активов (без потери контроля над ними) и уменьшения конкурсной массы, за счет которой возможно погашения требований кредиторов».

Должник произвел формальное отчуждение имущества в пользу аффилированного с ним лица, то есть де-юре произведена смена собственника, де-факто имущество осталось во владении и пользовании должника. 

В самом издании назвали решение суда ошибочным, пообещав его оспорить. «По неясным для нас причинам суд не принял во внимание факторы, существенным образом влияющие на исход дела», — говорится в заявлении Forbes.

Все, кто знаком с медиарынком помнят, в каком плачевном и закредитованном состоянии господин Федотов оставлял свои проекты, но суд проигнорировал тот факт, что новый владелец взял на себя погашение огромных долгов компании (360 миллионов рублей) перед бюджетом, сотрудниками и контрагентами, что было прямо зафиксировано в договоре купли-продажи.

В заявлении отмечается, что Мусаев успешно погасил все долги и вывел компанию в прибыль по итогам 2021 года. Также в редакции заметили, что компания «ФАФ Медиа», которая была владельцем российского Forbes, уже второй год проходит процедуру банкротства.

Российский Forbes был продан Магомеду Мусаеву после длительного конфликта журналистов с Александром Федотовым из-за вмешательства владельца в редакционную политику. Главный редактор журнала Николай Усков, уволенный при Федотове, впоследствии вернулся в журнал на позицию редакционного директора.

Читайте также

«Это первый раз в российской истории СМИ, когда победили собственника». У российского Forbes сменился владелец

Читайте также

«Это первый раз в российской истории СМИ, когда победили собственника». У российского Forbes сменился владелец