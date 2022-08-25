Путин увеличил штатную численность военнослужащих на 137 тысяч человек
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Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии.
В соответствии с указом, штатная численность будет увеличена на 137 тысяч человек. Это будет сделано только за счет увеличения количества военнослужащих — количество гражданского персонала в армии останется неизменным.
Каким именно образом будет увеличено количество военнослужащих — за счет дополнительного призыва или за счет увеличения числа контрактников — в указе не уточняется.
Действие указа вступает в силу с 1 января 2023 года.
Российские войска, по оценкам наблюдателей, в условиях войны в Украине испытывают дефицит живой силы. В последние месяцы этот дефицит восполняется путем найма добровольцев, в том числе в СИЗО и колониях.