Путин увеличил штатную численность военнослужащих на 137 тысяч человек

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии.

В соответствии с указом, штатная численность будет увеличена на 137 тысяч человек. Это будет сделано только за счет увеличения количества военнослужащих — количество гражданского персонала в армии останется неизменным.

Каким именно образом будет увеличено количество военнослужащих — за счет дополнительного призыва или за счет увеличения числа контрактников — в указе не уточняется.

Действие указа вступает в силу с 1 января 2023 года.

Российские войска, по оценкам наблюдателей, в условиях войны в Украине испытывают дефицит живой силы. В последние месяцы этот дефицит восполняется путем найма добровольцев, в том числе в СИЗО и колониях.

Читайте также

Боевые действия зашли в тупик, но заморозка конфликта невыгодна ни Москве, ни Киеву. Политические цели подталкивают стороны к более масштабной войне Разбираемся, можно ли ее избежать

Читайте также

Боевые действия зашли в тупик, но заморозка конфликта невыгодна ни Москве, ни Киеву. Политические цели подталкивают стороны к более масштабной войне Разбираемся, можно ли ее избежать