Петербург установит памятник Александру Невскому в Мариуполе

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Петербургский фонд «Победа», через который администрация города, предположительно, финансирует восстановление Мариуполя, определил более 20 социально-значимых для разрушенного города зданий, которые должны быть сданы в течение следующих месяцев. Позднее, на основании обращения «мэра» оккупированного Мариуполя Константина Иващенко, в список важных объектов включили еще несколько пунктов, в том числе памятник Александру Невскому с «художественной подсветкой». О планах восстановления Мариуполя сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Согласно пресс-релизу, власти Петербурга рассчитывают в течение 2022 года и I квартала 2023 года восстановить 29 объектов, включая три детских сада, три школы, две поликлиники — детскую и взрослую, онкологический корпус, корпус детской хирургии и жилые дома. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что работы по этим объектам ведутся в плановом режиме, а к восстановлению города было привлечено более двух тысяч человек.

Позднее стало известно, что план по восстановлению Мариуполя был скорректирован после обращения «мэра» оккупированного города Константина Иващенко — в него было включено еще восемь объектов. В частности, говорится в пресс-релизе, специалисты займутся проектированием и строительством академического русского драматического театра на Театральной площади, восстановлением парка 50-летия Победы, гостиницы и жилых зданий.

1 июня Санкт-Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение подписали губернатор Петербурга Александр Беглов и Константин Иващенко, которого в апреле назначили «мэром» оккупированного Мариуполя власти самопровозглашенной ДНР.

В начале августа стало известно о новой методичке Кремля, содержащей «рекомендации» для государственных и провластных СМИ, а также системных политиков о том, как им следует освещать события войны в Украине. В ней, в частности, рекомендовалось проводить параллели между войной в Украине, крещением Руси и Невской битвой.

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В Кремле подготовили новую методичку о том, как пропаганда должна рассказывать о войне. Мы ее прочитали «Спецоперацию» нужно сравнивать с крещением Руси, а Путина — с Александром Невским

Подробнее о рекомендациях Кремля

В Кремле подготовили новую методичку о том, как пропаганда должна рассказывать о войне. Мы ее прочитали «Спецоперацию» нужно сравнивать с крещением Руси, а Путина — с Александром Невским