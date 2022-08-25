Новым владельцем «Ведомостей» стал бывший сотрудник РЕН ТВ Олег Леонов

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Учредитель газеты «Ведомости», АО «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ), объявил о смене владельца издания.

«100% акций АО „Саппорт“, являющегося единственным акционером компании, у предыдущего собственника Ивана Еремина приобрел медиаменеджер Олег Леонов», — говорится в пресс-релизе на сайте издания. Сумма сделки не разглашается.

Леонов возглавил новый совет директоров БНМ, в который также вошли директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский, генеральный директор, главный редактор газеты «Версия» Константин Зятьков, проректор по международным отношениям НИУ ВШЭ Виктория Панова, пресс-секретарь «Газпромбанка» Антон Трифонов и вице-президент по GR и PR группы компаний «Дело» Максим Филимонов.

Леонов пообещал, что кадровая и редакционная политика издания останутся неизменными.

Акционерное общество «Саппорт» создал в мае 2019 года основатель «Федералпресс» Иван Еремин. В 2020-м «Саппорт» приобрел БНМ, издателя «Ведомостей», у АО «Аркан Инвестмент» Демьяна Кудрявцева.

Олег Леонов закончил географический факультет МГУ. Свою журналистскую карьеру он начинал в журнале «Эксперт». Позже работал заместителем главного редактора РБК по медийным проектам, а также заместителем главреда информационной службы канала РЕН ТВ. В настоящее время возглавляет консалтинговую компанию NW Advisors.