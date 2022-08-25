«Он хотел проткнуть мне горло осколком стекла». На основателя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина напали, он в больнице

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Основатель и член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Игорь Каляпин находится в больнице после нападения. Об этом «Соте» сообщила пресс-секретарь «Команды против пыток» Наталья Курекина.

Коллеги Каляпина не располагают информацией о личности преступника и причинах нападения. Сейчас они едут к нему в больницу, пишет «Сота».

Ранее «Московский комсомолец» (МК) сообщил без ссылок на источники, что на Каляпина напали в его доме в Нижегородской области. Нападавший якобы представился начальником уголовного розыска Нижегородского УВД. Во время беседы он сбил Каляпина с ног и начал душить, а затем разбил стекло в двери и порезал правозащитнику лицо осколками. Каляпин смог вырваться и вызвать полицию. Нападавшего задержали, сообщил МК.

Позднее СПЧ подтвердил, вечером 24 августа на Каляпина в Нижегородской области напал неизвестный, который пытался порезать ему лицо и задушить. Каляпин сумел вызвать полицию, преступника задержали. Сам правозащитник сейчас находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга, заявили в совете.

Обновлено. Каляпин рассказал телеграм-каналу «Осторожно, новости» о нападении. «Мы отмечали день рождения бывшего сотрудника и там был этот человек, его мне представили как действующего сотрудника [полиции]. Мы выпивали, все было хорошо. Потом я пригласил его к себе в дом, и он, ни слова не говоря, напал на меня. Он натурально пытался меня убить, он хотел проткнуть мне горло осколком стекла. Он был неадекватен», — сказал Каляпин. Он сказал, у него разбито лицо, возможно, сломан нос и «гудит голова». Связано ли нападение с его правозащитной деятельностью, Каляпин не знает.