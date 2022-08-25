Bloomberg: Евросоюз обсудит полный отказ от упрощенной выдачи виз россиянам. Эта мера усложнит сбор документов и повысит консульский сбор

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Чехия предложит странам Евросоюза полностью отменить упрощенный порядок выдачи шенгенских виз гражданам РФ и Беларуси. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу МИД Чехии Яна Липавского.

Предложение будет рассмотрено на неформальной встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в Праге на следующей неделе.

В случае принятия этой меры количество документов, необходимых для туристической визы, возрастет, консульский сбор увеличится с 35 до 80 евро, а заявки будут рассматривать дольше.

Bloomberg называет предложение «компромиссным решением». Ряд граничащих с РФ стран ЕС, в том числе Эстония и Финляндия, предлагают прекратить выдачу виз россиянам. Другие страны, в том числе ФРГ, выступают против таких ограничений.

После вторжения России в Украину многие страны ЕС прекратили или ограничили выдачу виз россиянам. Евросоюз также отменил упрощенный порядок выдачи виз для российских дипломатов и бизнесменов.

Летом граничащие с Россией страны Евросоюза заговорили о необходимости ограничить или вовсе прекратить выдачу туристических виз россиянам. Эстония, в частности, ограничила россиянам въезд по выданным Эстонией шенгенским визам.

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