В Москве избили кандидата в муниципальные депутаты Сергея Бурцева. У него перелом позвоночника

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Москве избили кандидата в муниципальные депутаты по Северному Измайлово от КПРФ Сергея Бурцева. В больнице у мужчины зафиксировали компрессионный перелом позвоночника, многочисленные ушибы и ссадины. Об этом сам Бурцев рассказал изданию «Холод».

По его словам, инцидент произошел недалеко от здания территориальной избирательной комиссии (ТИК), где он ждал другого кандидата от КПРФ Дениса Рудых. К Бурцеву подошел незнакомый человек и потребовал вызвать ему такси. Кандидат в депутаты отказал мужчине и пошел к зданию комиссии.

Он пошел за мной, догнал меня около дверей ТИК, и там произошло нападение, я от него отбивался. Он шел и угрожал. Притворялся пьяным, но оказался трезвым и хорошо подготовленным.

Бурцев заявил «Холоду», что охранник комиссии видел нападение и сперва отказывался помочь, но затем все же вызвал скорую и полицию. По словам кандидата в депутаты, в полиции нападавшего опознали, но поймали его или нет, неизвестно.

По мнению пострадавшего, нападение связано с его участием в выборах: «За две недели сняли двух наших кандидатов, всего от КПРФ нас было четверо. Двух сняли через суд, теперь добрались до меня. Теперь остался один Денис Рудых».

Несмотря на нападение, Бурцев не намерен снимать свою кандидатуру с выборов. «Именно этого они и добиваются», — добавил он.

24 августа в Москве на выходе из избирательной комиссии задержали кандидата в муниципальные депутаты района Хамовники Николая Касьяна. Позже была задержана кандидатка по району Якиманка Анна Шатуновская. Обоим вменяют административную статью о демонстрации экстремистской символики — она позволяет снимать кандидатов с выборов. Ранее аналогичные обвинения были предъявлены нескольким другим муниципальным депутатам.

Проект «Сетевые свободы» подсчитал, что по состоянию на 15 августа в России перед сентябрьскими выборами было заведено девять уголовных и 51 административное дело на независимых кандидатов.

Читайте также

Всех неугодных обилетить «Медуза» рассказывает, как Кремль и мэрия Москвы готовятся к сентябрьским муниципальным выборам. На них не пустят даже «умеренных» и «конструктивных» оппозиционеров

Читайте также

Всех неугодных обилетить «Медуза» рассказывает, как Кремль и мэрия Москвы готовятся к сентябрьским муниципальным выборам. На них не пустят даже «умеренных» и «конструктивных» оппозиционеров