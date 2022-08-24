Умер актер Максим Пинскер

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Российский актер Максим Пинскер умер в Москве на 59-м году жизни.

Наталья Логинова / PhotoXPress

Как сообщила ТАСС его бывшая супруга Ирина Пинскер, актер скончался в больнице. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия.

Максим Пинскер родился в 1964 году в Москве. В 1992-м он окончил Школу-студию МХАТ, после служил в Театре Маяковского. Он наиболее известен по ролям в сериалах «Час Волкова», «Интерны», «Колл-центр», «Возмездие», «Молодые и злые», фильмах «Дурак», «Тяжеловес», «Удача напрокат», «Родные» и других.