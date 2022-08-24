Депутат Алексей Горинов пожаловался, что ему не оказывают медицинскую помощь в СИЗО. Его приговорили за то, что он назвал войну войной

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Муниципальный депутат из Москвы Алексей Горинов, приговоренный к семи годам по статье о «фейках» о российской армии, рассказал об ухудшении здоровья. Письмо осужденного опубликовано в телеграм-канале «Свободу Алексею Горинову!»

Болею третью неделю. Испытываю непрерывный кашель, не позволяющий мне свободно дышать, спать, принимать пищу. Никакой медицинской помощи мне не оказывается. Состояние мое ухудшается. Прошу помощи.

Помимо этого, адвокат Катерина Тертухина сообщила, что ее подзащитный сильно похудел, а условия его содержания не способствуют выздоровлению — его камера меньше десяти квадратных метров, и в жару там не хватает свежего воздуха. Адвокат готовит жалобу на условия содержания и неоказание надлежащей медицинской помощи.

8 июля Алексея Горинова приговорили к семи годам колонии общего режима по делу о распространении «фейков» про российскую армию. Основанием для уголовного дела послужило то, что на одном из заседаний совета депутатов Горинов назвал войну войной. Этот приговор по статье о «фейках» стал первым в России, по которому обвиняемый получил реальный срок.

Подробнее о деле против Горинова

Муниципальный депутат из Москвы Алексей Горинов называл войну войной. За это его приговорили к семи годам колонии «Медуза» рассказывает о первом реальном сроке по статье о «фейках»

Подробнее о деле против Горинова

Муниципальный депутат из Москвы Алексей Горинов называл войну войной. За это его приговорили к семи годам колонии «Медуза» рассказывает о первом реальном сроке по статье о «фейках»