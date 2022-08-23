В Оттаве украли одну из самых знаменитых фотографий Уинстона Черчилля

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В Оттаве украли одну из самых знаменитых фотографий бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Снимок известен тем, что Черчилль запечатлен на нем без сигары. Подробнее о краже сообщает канадское издание CTV.

Фотография «Рычащий лев», сделанная канадским фотографом Юсуфом Каршем в декабре 1941 года, была украдена в отеле «Шато Лорье». Согласно сообщению CTV, в выходные сотрудники отеля заметили, что оригинал знаменитого снимка подменили копией.

Yousuf Karsh / Wikimedia Commons

«Мы глубоко опечалены этим наглым поступком. В качестве меры предосторожности оставшиеся фотографии, находящиеся в читальном зале, были убраны до тех пор, пока их не удастся надежно защитить», — заявила генеральный директор «Шато Лорье» Женевьев Дюма.

Фотография была сделана после речи бывшего премьер-министра в канадском парламенте. Свое название «Рычащий лев» снимок получил из-за инцидента, который произошел во время фотосессии.

CTV пишет, что прямо перед съемкой Юсуф Карш без спроса забрал у Черчилля сигару, из-за чего бывший премьер-министр хмуро посмотрел в камеру. Затем он сказал: «Вы даже рычащего льва можете заставить стоять на месте, чтобы сделать фотографию». Через несколько секунд был сделан второй снимок, на котором премьер-министр добродушно улыбается.