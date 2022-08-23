Мэр Чебоксар Олег Кортунов умер в 38 лет

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Мэр города Чебоксары Олег Кортунов умер в возрасте 38 лет, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу главы Чувашии.

Местные СМИ сообщают, что у Кортунова были проблемы с сердцем и, по предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Олег Кортунов родился в 1984 году в Чебоксарах. В 2007-м окончил машиностроительный факультет Чувашского государственного университета. После работал на заводе «Чувашкабель», генеральным директором которого является его отец Игорь Кортунов — сначала в должности инженера, затем заместителем гендиректора. В 2015 году Олег Кортунов был избран депутатом Чебоксарского городского собрания. Должность главы Чебоксар он занимал с октября 2020 года.