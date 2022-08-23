Еврокомиссия: засуха в Европе стала самой сильной за последние 500 лет
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В 2022 году две трети территории Европы оказались под влиянием засухи, говорится в докладе (.pdf) Европейской обсерватории засухи, которую курирует Еврокомиссия.
По оценке авторов доклада, 47% территории Европы находится в условиях кризисного предупреждения, при явном дефиците влаги в почве, а еще 17% — в состоянии тревоги, при котором страдают растительность и сельскохозяйственные культуры.
«Сильная засуха, поразившая многие регионы Европы с начала года, в августе продолжает расширяться и усугубляться», — сказано в докладе. Авторы прогнозируют, что в западной Европе и Средиземноморье до ноября будет стоять более теплая и сухая погода, чем обычно.
Урожайность кукурузы, сои и подсолнечника, согласно прогнозу, будет на 16%, 15% и 12% ниже среднего показателя за предыдущие пять лет.
Еврокомиссия, комментируя доклад, заявила, что «нынешняя засуха все еще представляется худшей, по крайней мере, за последние 500 лет», пишет BBC News.