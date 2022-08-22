В Ненецком автономном округе ввели режим ЧС из-за обмеления Печоры

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Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный решил ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за обмеления реки Печоры. Об этом Бездудный сообщил в своем телеграм-канале.

Только что провел оперативное совещание, центральной темой которого стала ситуация с приостановкой паромного сообщения между НАО и Коми.

Печора на некоторых участках в республике Коми обмелела. Прогноз пока неблагоприятный. Люди возвращаются из отпусков и не могут добраться до Нарьян-Мара. В связи с этим принял решение ввести режим ЧС.

Для тех жителей НАО, которые застряли в Коми, будет организован проезд по строящейся дороге Нарьян-Мар — Усинск и запущены вывозные авиарейсы из Сыктывкара, добавил Бездудный.

На прошлой неделе администрация НАО сообщила о трудностях с движением паромов через Печору из-за обмеления реки. По данным Севгидромета, уровень воды в ней понизился из-за жары и отсутствия осадков. Изменение погодных условий ожидается не раньше 26 августа.

В Европе тоже обмелели реки

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