В Ненецком автономном округе ввели режим ЧС из-за обмеления Печоры
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Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный решил ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за обмеления реки Печоры. Об этом Бездудный сообщил в своем телеграм-канале.
Только что провел оперативное совещание, центральной темой которого стала ситуация с приостановкой паромного сообщения между НАО и Коми.
Печора на некоторых участках в республике Коми обмелела. Прогноз пока неблагоприятный. Люди возвращаются из отпусков и не могут добраться до Нарьян-Мара. В связи с этим принял решение ввести режим ЧС.
Для тех жителей НАО, которые застряли в Коми, будет организован проезд по строящейся дороге Нарьян-Мар — Усинск и запущены вывозные авиарейсы из Сыктывкара, добавил Бездудный.
На прошлой неделе администрация НАО сообщила о трудностях с движением паромов через Печору из-за обмеления реки. По данным Севгидромета, уровень воды в ней понизился из-за жары и отсутствия осадков. Изменение погодных условий ожидается не раньше 26 августа.