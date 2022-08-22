Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не поддержал запрет на въезд россиян в ЕС

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель выступил против позиции ряда стран ЕС, предложивших полностью запретить выдавать шенгенские визы гражданам России, пишет Bloomberg.

«Запретить въезд всем россиянам — не очень хорошая идея. Мы должны быть более избирательными», — сказал Жозеп Боррель, выступая на конференции в Испании.

Глава европейской дипломатии отметил, что в Евросоюз нельзя пускать российских олигархов, но «есть много россиян, которые хотят бежать из страны, потому что они не хотят жить в такой ситуации».

31 августа главы МИД стран Евросоюза на неофициальной встрече в Праге обсудят предложение ряда стран ЕС, призвавших перестать выдавать шенгенские визы гражданам России. Этот вопрос вынесли на официальное обсуждение в ЕС в начале августа. Такие страны, как Эстония, Латвия, Литва и Чехия, поддерживают полный запрет в масштабах всего ЕС, в то же время идею не одобряет канцлер Германии Олаф Шольц.

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