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Бизнесмена из Петербурга арестовали по делу о незаконном экспорте сырья для создания оружия массового поражения

Источник: РИА Новости

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Александра Неруша, подозреваемого в том, что он планировал передать за границу сырье или сведения для создания оружия массового поражения, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

В чем конкретно подозревают арестованного россиянина, не уточняется. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 189 УК РФ. Александру Нерушу грозит до семи лет лишения свободы. Он арестован до 21 октября.

ТАСС указывает, что по делу о незаконном экспорте из РФ арестован бизнесмен из Петербурга Александр Неруш.

В этот же день по делу о незаконном экспорте из РФ материалов, которые можно использовать при создании оружия массового поражения, арестовали гражданина Ливии.