В Ульяновской области столкнулись микроавтобус и два грузовика. 16 человек погибли

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На трассе М5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области произошла авария с участием микроавтобуса Mercedes и двух грузовиков. Об этом сообщили в МЧС региона.

В сообщении ведомства отмечается, что в результате ДТП пострадали люди. Их число не называется. По данным УМВД по Ульяновской области, при аварии погибли 16 человек, еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Собеседник «Интерфакса» в экстренных службах рассказал, что фуры «буквально смяли» микроавтобус, перевозивший 20 человек. По предварительным данным, пассажирами были граждане Казахстана, пишет ТАСС. Официальный представитель МИД Казахстана сообщил, что среди погибших и пострадавших граждан страны нет.

Водитель одного из большегрузов не затормозил вовремя и наехал на микроавтобус, который ожидал своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги, сообщили в полиции области. В итоге автобус оказался зажат между двух грузовиков.

Телеграм-каналы Baza и Mash утверждают, что в аварию также попали несколько легковых автомобилей.