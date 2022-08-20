Умер последний народный архитектор СССР, автор термина «советский модернизм» Феликс Новиков

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В США умер советский архитектор Феликс Новиков, сообщает «Коммерсант».

Из архива Феликса Новикова

Новикову было 95 лет. Он умер в городе Рочестер в штате Нью-Йорк, где в последние годы жил со своей семьей. Причины его смерти не уточняются.

Наиболее известные работы Новикова — Дворец пионеров на Воробьевых горах, станция метро «Краснопресненская», универмаг «Бухарест» и Даниловский рынок в Москве, а также центральный ансамбль Зеленограда и посольство СССР в Мавритании.

Новиков был одним из 45 обладателей звания Народный архитектор СССР и последним, кто был удостоен его в 1991 году, незадолго до распада страны.

Новиков также занимался популяризацией архитектуры, в профессиональной и общей печати вышли более 300 его публикаций. Он был автором термина «советский модернизм» — одного из основных направлений в архитектуре СССР с 1955 года.