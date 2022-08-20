Умер артист Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в «Спокойной ночи, малыши!»
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В Израиле умер артист Сергей Григорьев, который озвучивал пса Филю в передаче «Спокойной ночи, малыши!».
Григорьеву было 64 года. Причиной его смерти, как сообщила его коллега по передаче актриса Наталья Голубенцева, стал инфаркт.
Григорьев родился в Москве в 1958 году и окончил училище имени Гнесиных по отделению «актер театра кукол».
Григорьев начал работать в «Спокойной ночи, малыши!» в 1987 году. Сначала он был кукловодом Фили, но вскоре начал также и озвучивать персонажа. Он покинул передачу в 2014 году.
Последние годы жизни артист провел в Израиле.