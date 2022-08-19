В iPhone, iPad и Mac нашли уязвимости, позволявшие получить полный доступ к устройствам

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Компания Apple 17 августа выпустила обновления, с помощью которых закрыла серьезные уязвимости в операционных системах смартфонов iPhone, планшетов iPad и компьютеров Mac. На анонсы обновлений обратило внимание агентство Associated Press (AP).

Уязвимости позволяли получить к устройству «полный доступ администратора». Таким образом, злоумышленники могли выдавать себя за владельца устройства и запускать любые программы от его имени, пояснила AP директор компании по кибербезопасности SocialProof Security Рейчел Тобак.

Apple известно, что эта проблема «могла активно использоваться», говорится в сообщениях компании.

Уязвимости касались устройств: iPhone 6s и новее, iPad Pro (все модели), iPad Air 2 и новее, iPad 5 и новее, iPad mini 4 и новее и iPod touch 7. Также они затронули компьютеры на операционной системе macOS Monterey.

Apple сообщила, что уязвимости нашел «анонимный исследователь» и что они уже устранены. Эксперты, опрошенные AP, посоветовали пользователям iPhone, iPad и Mac обновить операционные системы своих устройств до последних версий.