«Помнят меня на родине, трогательно как». Екатерину Шульман в день ее рождения оштрафовали за нарушение закона об «иноагентах»

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Мещанский районный суд Москвы оштрафовал политолога за нарушение закона об «иностранных агентах». Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Штраф был назначен в день рождения Шульман. «Государство в лице Мещанского суда Москвы поздравило Екатерину Шульман с днем рождения и оштрафовало ее на 10 000 рублей», — написал Чиков.

Протокол на политолога по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ составили из-за отсутствия маркировки «иноагента» в пяти постах в телеграм-канале и одном видео на YouTube.

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Политолог прокомментировала сообщения о штрафе словами: «Помнят меня на родине, трогательно как». Шульман также рассказала, что Роскомнадзор составил протокол с ошибками, из-за чего первый судья вернула документ ведомству. Однако позже протокол снова прислали в суд в том же виде, другая судья его приняла. Политолог намерена обжаловать решение суда.

Свое сообщение Шульман сопроводила маркировкой: «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, который стал сегодня еще на год старше».

Минюст России объявил политолога Екатерину Шульман «иноагентом» в середине апреля. Вместе с ней в реестр «СМИ — иностранных агентов» внесли еще восемь человек, в том числе журналиста .

Почему статус «иноагента» — это дискриминация

Все еще не верите, что статус «иноагента» — это самая настоящая дискриминация? Вот много (коротких и выразительных) примеров, почему это так

Почему статус «иноагента» — это дискриминация

Все еще не верите, что статус «иноагента» — это самая настоящая дискриминация? Вот много (коротких и выразительных) примеров, почему это так