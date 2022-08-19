«Фонтанка»: после решения Финляндии сократить прием заявок на шенгенские визы цены на их оформление через посредников выросли в шесть раз

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В Санкт-Петербурге после решения властей Финляндии сократить прием заявок от россиян на туристические визы резко выросли цены на услуги посредников в их оформлении, пишет «Фонтанка».

Издание приводит пример объявления в одном из телеграм-каналов, где временной слот на подачу документов на туристическую визу «на завтра» предлагался за 32 тысячи рублей — в шесть раз дороже официальной стоимости финского шенгена. По словам автора объявления, покупатель был найден мгновенно.

Агентства, специализирующиеся на помощи в оформлении виз, признают, что спрос на визы в Финляндию резко вырос. Свободные слоты на август закончились еще в начале июля, а слотов на сентябрь пока нет. «Фонтанка» направила в финское консульство запрос относительно сроков их появления, но на момент публикации ответа не получила.

«Окошки» на подачу документов на визы, которые предлагают в интернете, чаще всего слоты, выделенные для аккредитованных посредников. У них есть возможность оперативно поменять данные заявителя. «Визу хотят все, так что [агентства] перепродают [слоты], зарабатывают на этом», — рассказала «Фонтанке» одна из посредников.

Тем же, кто не хочет платить по максимальному тарифу, посредники предлагают оформить визу дешевле, но только через несколько месяцев. Например, в компании «Инпредсервис», на сайте которой сделать визу «под ключ» обещают за 6800 рублей, сразу предупредили: «весна в лучшем случае».

После того, как с 1 сентября вступят в силу ограничения на прием заявок на финскую визу, число слотов уменьшится и для агентов. Вероятно, пишет «Фонтанка», цена на срочное оформление виз вырастет еще больше — до 35–40 тысяч рублей.

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