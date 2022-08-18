Губернатор Белгородской области: на территориях региона, граничащих с Украиной, нашли мины «Лепесток»

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В Шебекинском городском округе, который граничит с Украиной, нашли мины . Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал во время прямого эфира во «ВКонтакте».

«У нас было несколько обстрелов территории Шебекинского городского округа в районе (села) Середы, поэтому до сих пор и не можем принять решение по возврату туда жителей. И „лепестки“ были разбросаны в большом количестве и на большом расстоянии. Сейчас предпринимаются все меры для того, чтобы убрать все», — рассказал Гладков.

По его словам, угроза увеличивается, поэтому школы в приграничной зоне с 1 сентября перейдут на дистанционное обучение. Губернатор также напомнил о подростке, который нашел такую мину, попытался разобрать и потерял кисть руки.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

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Приграничные районы Белгородской области подвергаются обстрелам с начала российского вторжения в Украину. В регионе действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее представители самопровозглашенной ДНР обвиняли украинских военных в обстрелах Донецка кассетными боеприпасами с минами «Лепесток». В свою очередь разведка Минобороны Великобритании сообщала, что такие мины могли использоваться российскими войсками, в том числе в Донецке.