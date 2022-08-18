Артем Дзюба устроился в турецкий клуб «Адана Демирспор»
Источник: Адана Демирспор
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Нападающий Артем Дзюба подписал контракт с турецким футбольным клубом «Адана Демирспор», сообщается в твиттере команды.
Контракт с 33-летним российским футболистов рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на один.
После завершения чемпионата России сезона-2021/22 Артем Дзюба объявил, что уходит из «Зенита», где он выступал с лета 2015 года и был капитаном команды.