Артем Дзюба устроился в турецкий клуб «Адана Демирспор»

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Нападающий Артем Дзюба подписал контракт с турецким футбольным клубом «Адана Демирспор», сообщается в твиттере команды.

Контракт с 33-летним российским футболистов рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на один.

После завершения чемпионата России сезона-2021/22 Артем Дзюба объявил, что уходит из «Зенита», где он выступал с лета 2015 года и был капитаном команды.

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