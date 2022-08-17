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По состоянию на 11:30 17 августа в России за сутки выявили 33 106 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил федеральный оперативный штаб по коронавирусу. Днем ранее сообщалось о 23 909 случаях.

Похожие показатели фиксировали 17-20 марта, но тогда заболеваемость шла на спад, сейчас же наблюдается подъем. Оперштаб сообщил о более чем 30 тысячах новых случаях за сутки впервые с 20 марта.

В Москве за сутки выявили 10 241 новый случай заражения коронавирусом — это максимальный показатель с середины февраля. Днем ранее сообщалось о 5 530 заболевших в Москве.

За сутки в России умерли 63 человека (днем ранее — 59), из больниц выписали 22 680 человек выписали из больниц (днем ранее — 20 583).

Всего в России, по данным оперативного штаба, за время пандемии выявили 18 961 246 случаев коронавируса, 383 300 человек умерли, еще 18 194 750 выздоровели.

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