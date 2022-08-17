В первом полугодии поставки телефонов в Россию упали на 38%

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В первом полугодии 2022 года в Россию поставили 9,9 миллиона мобильных телефонов, что на 38% меньше, чем за первое полугодие 2021 года. Об этом, как сообщает «Коммерсант», говорится в отчете аналитического центра GS Group.

В отчете сказано, что сильнее всего сократились поставки недорогих телефонов стоимостью до 10 тысяч рублей, которые упали на 56%, до 2,7 миллиона штук. Поставки телефонов среднего ценового сегмента (10-30 тысяч рублей) сократились на 24%, до 5,5 миллиона штук. Импорт дорогих устройств снизился на 38%, до 1,6 миллиона штук.

По оценке аналитиков, на недорогие телефоны пришлось 27% всех поставок (год назад — 38%), на устройства среднего сегмента — 56% (ранее 46%), а доля дорогих телефонов осталась на уровне 17%.

В GS Group связали резкое снижение поставок недорогих телефонов с тем, что из России ушел южнокорейский Samsung, на который приходилась треть сегмента, а также решением китайских Xiaomi и Realme, которые почти вдвое сократили поставки недорогих моделей.