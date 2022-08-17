NYT рассказала, как западные страны пытались объявить российские алмазы «кровавыми». У них не получилось

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В мае Госдепартамент США потребовал присвоить алмазам, добытым в России, статус «конфликтных» из-за российского вторжения в Украину. Об этом пишет The New York Times.

Согласно определению ООН, «конфликтными», или «кровавыми», считаются алмазы, которые добыли в районах военных конфликтов и используют для финансирования повстанцев, выступающих против законных правительств. Понятие «конфликтных» алмазов ввели из-за гражданских войн в африканских странах. Чтобы проверять поступающие на мировой рынок алмазы, ООН учредила так называемую Схему сертификации процесса Кимберли.

Письмо Госдепартамента США направлено в организацию процесса Кимберли. К нему, как ранее сообщал Reuters, присоединились Украина, Евросоюз, Австралия, Великобритания и Канада. Они просили расширить понятие «конфликтных» алмазов в связи с вторжением России в Украину. «Доходы добычи алмазов приносят пользу тому же государству, которое ведет преднамеренную, неспровоцированную и неоправданную войну», — говорилось в письме США.

Вопрос о российских алмазах поднимался на встрече участников процесса Кимберли в июне. Россия заявила, что признавать их «конфликтными» из-за войны в Украине нелегально; ее позицию поддержали Беларусь, ЦАР, Кыргызстан и Мали. В итоге предложение западных стран не прошло голосование: по правилам организации процесса Кимберли, для принятия необходима единогласная поддержка.

В марте США заблокировали импорт необработанных российских алмазов, а в апреле ввели блокирующие санкции против российской компании «Алроса». Это крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, на долю которой приходится 28% мировой добычи алмазов и до 90% добычи алмазов в России. Более 60% акций «Алросы» принадлежит государству.

До начала войны американский рынок был крупнейшим для «Алросы». Однако, как пишет The New York Times, российские алмазы до сих пор могут поступать в США, если их обработали в других странах, например, в Индии.