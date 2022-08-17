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Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору, выделил 57,7 миллиона рублей на создание системы «Окулус», которая с помощью нейросетей должна будет анализировать тексты, фотографии и видео на сайтах, в соцсетях и мессенджерах на предмет запрещенной информации.

Как сообщает «Коммерсант», по заданию структуры Роскомнадзора систему создаст ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си», которое ранее никогда не привлекали к госконтрактам. «Окулус» должен быть создан через четыре месяца, к 12 декабря.

В техническом задании сказано, что «Окулусу» также предстоит искать запрещенный контент в «сценах, сочетаниях предметов, композициях образов, лицах, статике и динамике движений». Мощность системы должна составить 200 тысяч изображений в сутки, то есть два кадра или картинки в секунду, отмечает «Коммерсант».

В список запрещенного контента Роскомнадзор отнес материалы с признаками экстремизма и терроризма, призывы к незаконным массовым мероприятиям, неуважение к власти, информацию о способах самоубийств и изготовлении наркотиков. Кроме того, в этот перечень отнесли гей-пропаганду и демонстрацию употребления табачной продукции.

Неназванный собеседник «Коммерсанта» в крупной IT-компании, знакомый с содержанием технического задания проекта, считает, что создать такую систему в столь короткий срок и за 58 миллионов рублей невозможно.