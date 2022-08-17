Профсоюз заявил об отправке в «частичный простой» около половины российских авиадиспетчеров

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Около половины работающих в России авиадиспетчеров, или примерно 15 тысяч человек находятся сейчас в «частичном простое». Об этом президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров (ФПАД) Сергей Ковалев заявил 16 августа в письме в Генпрокуратуру. «Ведомости» ознакомились с копией письма.

Профсоюз просит проверить подведомственную Минтрансу «Госкорпорацию по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД), заявляя, что там сокращают персонал и выводят сотрудников «из производственного процесса», вводя простой или неполное рабочее время для экономии фонда оплаты труда.

Но в Генпрокуратуре пока видят основания лишь для «адресной господдержки» ГК по ОрВД. «Оснований для принятия иных мер реагирования в настоящее время не имеется», — говорится в письме ведомства. Ранее то же самое профсоюзу заявили в ФСБ.

По информации профсоюза авиадиспетчеров, «Госкорпорация по организации воздушного движения» испытывает трудности с начала пандемии коронавируса, когда она потеряла до 60% доходов из-за снижения авиаперевозок.

После вторжения России в Украину и для самолетов западных стран, ситуация в ГК по ОрВД ухудшилась. Стоимость аэронавигации для российских авиакомпаний в 10 раз ниже, чем для иностранных, а доходы от обслуживания российских перевозчиков покрывают не больше шестой части расходов ГК ОрВД, заявлял профсоюз в мае.

Авиация стала одной из отраслей, наиболее сильно пострадавших из-за санкций, введенных в отношении России из-за вторжения в Украину.

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