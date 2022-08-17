Германия прогнозирует, что в случае прекращения поставок из России газа хватит меньше чем на три месяца

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Глава ФРГ Клаус Мюллер заявил Bloomberg, что, если Германия к ноябрю заполнит 95% газохранилищ, этих объемов хватит на два с половиной месяца в случае полного прекращения поставок газа из России.

Сейчас газохранилища заполнены на 77%. К октябрю Германия планирует заполнить их на 85%, но, по словам Мюллера, это будет сложно сделать из-за того, что прогнозируется более холодная, чем обычно, осень, а также возможны дальнейшие перебои с поставками. Он назвал трудно достижимой цель заполнить хранилища на 95% к ноябрю, поскольку для пополнения некоторых из них нужно больше времени.

«Я не могу обещать вам, что все хранилища в Германии будут заполнены на 95% в ноябре, даже при хороших условиях спроса и предложения. В лучшем случае три четверти из них будут соответствовать целевому показателю», — сказал Клаус Мюллер.

Германия, сильно зависящая от российского газа, начала пополнять газовые хранилища ускоренными темпами и сейчас опережает график на две недели. Немецкие власти пошли на это после того, как Россия резко сократила поставки по ключевому газопроводу «Северный поток». Власти Германии призвали жителей снизить потребление газа, предупредили о нормировании и ввели для домохозяйств налог на использование газа.

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