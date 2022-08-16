Великобритания первой в мире одобрила вакцину против омикрона

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Великобритания первой среди стран мира одобрила вакцину от штамма коронавируса омикрон. Об этом 15 августа сообщило британское Агентство по регулированию лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения (MHRA).

Препарат разработала американская компания Moderna. Это бивалентная вакцина, то есть, половина ее дозы направлена на оригинальный штамм коронавируса, другая половина — на омикрон. Ее планируют использовать в качестве бустерной дозы для совершеннолетних.

Клинические испытания показали, что бивалентная вакцина создает иммунную реакцию на несколько вариантов штамма омикрон, а ее побочные эффекты оказались такими же, как и у оригинальной вакцины Moderna от коронавируса: мягкими и не требующими врачебного вмешательства, заявило MHRA.

«Новая бивалентная вакцина представляет собой следующий шаг в разработке препаратов для борьбы с коронавирусом, поскольку она способна вызывать более широкий иммунный ответ, чем оригинальная вакцина», — заявил глава Мунир Пирмохамед.

Financial Times сообщает, что компания Moderna начала разрабатывать вакцину против штамма омикрон в конце 2021 года. Помимо Великобритании, она подала заявки на регистрацию препарата в ЕС, Австралии и Канаде. Поставка первых доз бивалентной вакцины планируется в течение следующих двух недель, заявили в Moderna.

Ранее американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) уже рекомендовало производителям противоковидных вакцин обновить свои препараты, однако пока они не были зарегистрированы: в агентстве решили дождаться полных клинических данных применения против разных линий омикрона.

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