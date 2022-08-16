Умер режиссер «Идеального шторма» и «Трои» Вольфганг Петерсен

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Немецкий режиссер Вольфганг Петерсен умер в возрасте 81 года. Об этом сообщает Variety со ссылкой на его продюсерскую компанию.

teutopress / imago images / Scanpix / LETA

Петерсен умер 12 августа в своем доме в Брентвуде (Лос-Анджелес), пишет Deadline. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Вольфганг Петерсен начал карьеру в Германии. После выхода в 1981 году его триллера «Лодка» (Das Boot), получившего шесть номинаций на «Оскар», режиссера пригласили работать в Голливуде. Наибольшую известность Петерсену принесли фильмы «Бесконечная история» (1984), «Враг мой» (1985), «Идеальный шторм» (2000) и «Троя» (2004).