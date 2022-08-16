Росфинмониторинг предложил ограничить денежные переводы без открытия счета 60 тысячами рублей

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Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) подготовила законопроект, ужесточающий процедуру движения денег через системы денежных переводов без открытия счета. Об этом пишет «Коммерсант».

Законопроект предлагает ввести лимит для переводов физических лиц без открытия счета при упрощенной идентификации клиента на уровне 60 тысяч рублей.

В Центробанке сообщили, что получили законопроект и что «инициатива прорабатывается». При этом у участников рынка она вызвала вопросы, пишет «Коммерсант».

В частности, вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил, что не понимает, «откуда и зачем появился такой закон». «Он пришел без пояснительной записки… и предварительно порождает массу вопросов и неудобств», — сказал Войлуков.

При этом Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД), которая подготовила комментарии к законопроекту, назвала введение лимита на операции без открытия счета необходимым, но предложила установить его на уровне 600 тысяч рублей.

Сейчас у разных систем денежных переводов, работающих в России, действуют разные лимиты и ограничения на движение денег.