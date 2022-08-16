Мессенджер Signal сообщил, что из-за хакерской атаки утекли номера телефонов и коды подтверждения 1900 пользователей

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Один из самых безопасных мессенджеров Signal сообщил, что из-за на компанию Twilio, которая верифицирует телефонные номера для Signal, некоторые данные около 1900 пользователей оказались раскрыты.

Речь идет о номерах телефонов пользователей или кодах подтверждения, которые используют при регистрации в Signal. Представители мессенджера допустили, что хакер, используя коды подтверждения, может перерегистрировать номера затронутых пользователей на других устройствах. Среди номеров 1900 пострадавших преступник искал данные трех пользователей.

Кибервзломщик не получил доступа к истории сообщений, информации из профиля пользователя или списку контактов.

В компании подчеркнули, что атака затронула небольшое число пользователей.

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