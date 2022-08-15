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Команда Team Spirit, в которую входят киберспортсмены из России и Украины, обыграла команду PSG.LGD из Китая со счетом 3:1 в гранд-финале международного турнира по игре Dota 2 — PGL Arlington Major 2022, сообщает Сybersport.ru.

Встреча Spirit и PSG.LGD завершилась в ночь на 15 августа. Team Spirit как победитель турнира получила 200 тысяч долларов, PSG.LGD — 100 тысяч (при общем призовом фонде 500 тысяч долларов).

Благодаря победе в турнире Team Spirit напрямую прошла на The International 2022 — 11-й чемпионат мира по Dota 2, который пройдет в октябре.

За Team Spirit выступают россияне Александр Хертек (Torontotokyo), Магомед Халилов (Collapse) и Ярослав Найденов (Miposhka), а также украинцы Илья Мулярчук (Yatoro) и Мирослав Колпаков (Mira).

Team Spirit и PSG.LGD встречались в гранд-финале чемпионата мира по Dota 2, который прошел в октябре 2021 года. Spirit выиграла со счетом 3-2 и заработала 18 миллионов долларов призовых.

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