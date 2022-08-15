Поставщики предупредили, что в России заканчиваются премиальные наушники

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После отказа ряда производителей премиальных наушников поставлять свою продукцию в Россию в стране может возникнуть нехватка таких товаров, сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на поставщиков электроники.

Запасов наушников премиум-сегмента в российских магазинах хватит примерно на один квартал, считает руководитель направления «Аксессуары» в diHouse (входит в группу компаний «Ланит») Ольга Полоновская. «Мы регулярно получаем запросы от клиентов на поставки наушников JBL, Sony и других. С новыми поставками проблемы, полки постепенно пустеют», — заявила она.

Производители наушников JBL, Bose, Harman Kardon закрыли свои представительства в России, еще часть компаний — Marshall, Sennheiser, Samsung, Sony — перестала отгружать соответствующий товар.

«Коммерсант» пишет, что журналисту газеты не удалось найти на сайтах крупнейших ритейлеров наушники премиум-сегмента, доступные покупателям.